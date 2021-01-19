Федерация хоккея Белоруссии считает IIHF жертвой политических игр

В понедельник совет IIHF лишил Минск права принять матчи чемпионата мира, который должен пройти с 21 мая по 6 июня.

МИНСК, 19 января. /ТАСС/. Международная федерация хоккея (IIHF) стала жертвой политических игр вокруг Белоруссии. Об этом говорится в комментарии председателя Федерации хоккея Белоруссии (ФХБ) Дмитрия Баскова, которое размещено во вторник на сайте ФХБ.

"Нам жаль, что Международная федерация хоккея и крупнейшие мировые бренды, поддерживающие развитие мирового хоккея, стали жертвами политических игр вокруг Беларуси. Нашей страной была проделана большая работа сначала по подготовке заявки на проведение в 2021 чемпионата мира по хоккею IIHF, а после - непосредственно по организации турнира", - говорится в заявлении Баскова.

Он добавил, что Минск не сможет оспорить это решение. "К сожалению, процедура, предусмотренная Международной федерацией хоккея, не предусматривает возможности апелляции", - отметил Басков.

При этом, по его словам, Минск по-прежнему считает, что чемпионат мира в 2021 году "не стал бы исключением, и, как минимум, повторил успех турнира, который белорусы принимали в 2014 году".

Различные европейские общественные организации призывали IIHF перенести турнир из белорусской столицы из-за напряженной политической ситуации в стране. В январе несколько крупных спонсоров заявили, что откажутся финансировать чемпионат мира, если он пройдет в Белоруссии. Свое решение IIHF объяснила вопросами безопасности, которые находятся "вне контроля" международной федерации.