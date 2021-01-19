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Бокс

Нокаут в исполнении Поветкина признан лучшим в 2020 году по версии WBC

Лучшими боксерами года по версии WBC стали британец Тайсон Фьюри и мексиканец Сауль Альварес
Александр Поветкин EPA/SERGEI ILNITSKY
Описание
Александр Поветкин
© EPA/SERGEI ILNITSKY

ТАСС, 19 января. Всемирный боксерский совет (WBC) назвал нокаут в исполнении россиянина Александра Поветкина лучшим в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба WBC.

Удар левой снизу в пятом раунде поединка против британца Диллиана Уайта принес Поветкину победу, несмотря на перенесенные ранее два нокдауна, и временный титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе. Бой прошел 23 августа в Великобритании. Второй поединок пройдет 6 марта, место проведения определится позднее.

Лучшими боксерами года по версии WBC стали британец Тайсон Фьюри и мексиканец Сауль Альварес.

В активе 41-летнего Поветкина 36 побед (25 нокаутом), два поражения и одна ничья.

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