Нокаут в исполнении Поветкина признан лучшим в 2020 году по версии WBC

ТАСС, 19 января. Всемирный боксерский совет (WBC) назвал нокаут в исполнении россиянина Александра Поветкина лучшим в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба WBC.
Удар левой снизу в пятом раунде поединка против британца Диллиана Уайта принес Поветкину победу, несмотря на перенесенные ранее два нокдауна, и временный титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе. Бой прошел 23 августа в Великобритании. Второй поединок пройдет 6 марта, место проведения определится позднее.
And they gave us excellent KO's (x2)— World Boxing Council (@WBCBoxing) January 18, 2021
Thanks all for everything and we can wait to see you boxing this year. pic.twitter.com/b3xRAf0b66
Лучшими боксерами года по версии WBC стали британец Тайсон Фьюри и мексиканец Сауль Альварес.
В активе 41-летнего Поветкина 36 побед (25 нокаутом), два поражения и одна ничья.