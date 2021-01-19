Нокаут в исполнении Поветкина признан лучшим в 2020 году по версии WBC

ТАСС, 19 января. Всемирный боксерский совет (WBC) назвал нокаут в исполнении россиянина Александра Поветкина лучшим в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба WBC.

Удар левой снизу в пятом раунде поединка против британца Диллиана Уайта принес Поветкину победу, несмотря на перенесенные ранее два нокдауна, и временный титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе. Бой прошел 23 августа в Великобритании. Второй поединок пройдет 6 марта, место проведения определится позднее.