Саночники Иванова, Репилов и Демченко вошли в состав сборной на чемпионат мира в Германии

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по санному спорту определился с составом команды на чемпионат мира в германском Кёнигсзе. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной Сергей Чудинов.

Чемпионат мира по санному спорту в 2021 году пройдет в 50-й раз в своей истории. Первоначально планировалось, что турнир состоится в канадском Уистлере, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен в Кёнигсзе.

"В состав сборной России на чемпионат мира вошли братья Роман и Павел Репиловы, Семен Павличенко, Александр Горбацевич, Татьяна Иванова, Виктория Демченко, Екатерина Катникова, Екатерина Батурина, а также экипажи мужских двухместных саней: Александр Денисьев и Владислав Антонов, Всеволод Кашкин и Константин Коршунов. Планируем включить и молодую двойку: Дмитрий Бучнев и Даниил Кильсеев", - сказал Чудинов.

Предыдущий чемпионат мира прошел в Сочи с 14 по 16 февраля 2020 года, сборная России выиграла медальный зачет, завоевав пять золотых, две серебряные и одну бронзовую награду. По две медали высшего достоинства завоевали тогда Роман Репилов и Катникова, золото и серебро в двойках у Денисьева и Антонова, еще одна серебряная награда досталась Ивановой, бронза - Демченко.

Чемпионат мира пройдет с 29 по 31 января. В последний раз Кёнигcзе принимал мировое первенство в 2016 году, единственную медаль в составе сборной России тогда завоевала Иванова, выигравшая бронзу в женском турнире.