Бывший гендиректор "Локомотива" Геркус не будет участвовать в выборах президента ФНЛ

ТАСС, 19 января. Бывший генеральный директор московского "Локомотива" Илья Геркус принял решение не принимать участия в выборах президента Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

18 декабря Геркус сообщил о том, что примет участие в выборах президента ФНЛ, три клуба были готовы выдвинуть его кандидатуру. "Однако в минувшую пятницу ситуация резко поменялась. Насколько я понимаю, в РФС [Российском футбольном союзе] возобладал курс на немедленные изменения в профессиональном футболе, в частности, на изменения формата, количества участников, структуры соревнований, на объединение ФНЛ с ПФЛ [Профессиональной футбольной лигой] и, возможно, с другими лигами. В связи с этим поменялся и настрой в уважаемых мной клубах", - написал Геркус.

"Несмотря на то что я принял решение в этих обстоятельствах не участвовать в выборах, тем не менее убежден, что идеология и идеи, которые я закладывал в свою программу, могут быть использованы для общего блага. Одно другого совершенно не исключает. Таким образом, выборы, пусть и с понятным финалом, сыграют свою основную роль и станут точкой обсуждения насущных проблем нашего футбола", - добавил бывший гендиректор "Локомотива".

Свою стратегию Геркус опубликовал на специальном сайте. Выборы президента ФНЛ пройдут 25 февраля.

Геркус работал в "Локомотиве" с лета 2016 года по декабрь 2018-го. Во время его пребывания в клубе "Локомотив" выиграл Кубок России сезона-2016/17, в сезоне-2017/18 клуб впервые за 14 лет стал чемпионом страны и пробился в групповой этап Лиги чемпионов. При Геркусе в "Локомотив" пришли такие футболисты, как Джефферсон Фарфан, Бенедикт Хёведес, Гжегож Крыховяк, Федор Смолов. Также при нем в клуб вернулся главный тренер Юрий Семин, с которым "Локомотив" выиграл первые чемпионские титулы в 2002 и 2004 годах.