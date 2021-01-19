Оргкомитет ЧМ-2021 по хоккею назвал безосновательным лишение Минска права провести турнир

"Организационный комитет по подготовке и проведению в 2021 году в Минске чемпионата мира по хоккею с шайбой сожалеет о принятом безосновательном решении IIHF о переносе из Беларуси этого турнира", - отмечается в заявлении.

МИНСК, 19 января. /ТАСС/. Решение Международной федерации хоккея (IIHF) о переносе из Белоруссии чемпионата мира по хоккею с шайбой является безосновательным. Об этом говорится в заявлении оргкомитета по подготовке и проведению игр чемпионата в Минске, опубликованном во вторник на сайте Совета министров Белоруссии.

В оргкомитете считают, что таким решением создается прецедент, при котором "спортивные соревнования, призванные объединять страны и народы, способствовать установлению мира и согласия в духе олимпийских принципов, могут превращаться в инструмент раздора и давления в угоду интересам политиканов".

"Беларусь неукоснительно исполняла все контрактные обязательства по организации турнира в нашей стране и уже провела значительную работу в этом направлении. За последние годы наша страна зарекомендовала себя как надежный партнер международных федераций и спортивных организаций в проведении крупнейших международных форумов", - говорится в сообщении. В оргкомитете привели в пример проведение в 2019 году II Европейских игр, которые проходили в республике.

Вместе с тем, отмечается в заявлении, в Минске по-прежнему верят "в главенство объединяющей силы спорта и в то, что международное спортивное сообщество сможет выйти из-под влияния политических и финансовых сил, а хоккейная семья станет еще более крепкой и не будет оглядываться на политические амбиции людей, не имеющих ничего общего со спортом".

Хоккейный турнир должен был пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня нынешнего года. В понедельник совет IIHF лишил Минск права принять матчи чемпионата. Белорусская оппозиция и различные европейские общественные организации призывали IIHF перенести турнир из белорусской столицы из-за напряженной политической ситуации в стране. В январе несколько крупных спонсоров заявили, что откажутся финансировать чемпионат, если он пройдет в Белоруссии. Свое решение IIHF объяснило вопросами безопасности, которые находятся "вне контроля" международной федерации.