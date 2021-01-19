Пилот Александр Смоляр продолжит выступать в "Формуле-3" в 2021 году

ТАСС, 19 января. Российский пилот программы SMP Racing Александр Смоляр в сезоне-2021 продолжит выступление в гоночной серии "Формула-3" в составе французской команды ART Grand Prix. Об этом сообщает пресс-служба SMP Racing.

Россиянин дебютировал в "Формуле-3" в 2020 году. "Я рад, что продолжу выступать за команду такого высокого уровня, как ART Grand Prix, - сказал Смоляр. - Мы уже хорошо знакомы, и обстановка будет приятной и привычной для меня, это одна из лучших команд в чемпионате, поэтому у нас есть все шансы на хороший результат. Моя цель в сезоне - конечно, победа, в такой команде другой цели и не может быть".

"К тому же у меня уже есть опыт, который играет большую роль. В прошлом году я опробовал многие вещи. Теперь могу сфокусироваться на более важных моментах. Хочу поблагодарить SMP Racing и ART Grand Prix за доверие и поддержку, я постараюсь сделать максимум возможного и добиться поставленной цели", - добавил пилот.

Смоляру 19 лет, в сезоне-2020 он занял 11-е место в общем зачете пилотов.

Чемпионат "Формулы-3" откроет этап в испанской Барселоне, который пройдет с 7 по 9 мая. Завершится сезон этапом в американском Остине (22-24 октября). Чемпионат продолжит сопровождать соревнования "Формулы-1", однако формат будет изменен: вместо двух 45-минутных гонок будут проводиться три - две в субботу и одна в воскресенье.