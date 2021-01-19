Международная федерация разрешила спортсменам выступать на ЧМ по натурбану с флагом России

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Международная федерация санного спорта (FIL) приняла решение разрешить российским спортсменам выступать на февральском чемпионате мира по натурбану под флагом своей страны. Об этом ТАСС сообщил представитель пресс-службы FIL Иво Дзордзи.

Чемпионат мира по натурбану (скоростному спуску на санях по естественной трассе) пройдет с 4 по 7 февраля в австрийском Умхаузене. Соревнования пройдут под эгидой Международной федерации санного спорта, которая является одним из подписантов нового Всемирного антидопингового кодекса. Натурбан в настоящее время не является олимпийским видом спорта.

"На чемпионате мира по натурбану в Умхаузене российские спортсмены будут соревноваться в обычном режиме под российским флагом, с российским гимном и в экипировке сборной России. У спортсменов, представляющих Российскую Федерацию, не будет никаких ограничений", - сказал Дзордзи.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены до 16 декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира вынуждены выступать без флага и гимна своей страны.

С 29 по 31 января в германском Кёнигсзе пройдет чемпионат мира по санному спорту на искусственной трассе. Как сообщал ранее ТАСС, российские спортсмены на этом турнире вынуждены будут выступать под флагом с символикой Федерации санного спорта России. Скоростной спуск на санях на искусственной трассе входит в олимпийскую программу.

Предыдущий чемпионат мира по натурбану проходил с 31 января по 2 февраля 2019 года в итальянском Латцфонсе. Тогда сборная России завоевала одну серебряную (экипаж саней-двоек Иван Лазарев и Павел Поршнев) и одну бронзовую (командное первенство - Екатерина Лаврентьева, Станислав Ковшик и Юрий Талых) награды.