От Москвы до Сочи. Сколько раз Россия и СССР намеревались стать хозяевами Олимпийских игр

Предлагаем вспомнить о том, как наша страна боролась за Игры в далеком и не очень прошлом

Уфа сразу после новогодних праздников стала очередным российским городом после Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и Казани, который изъявил желание стать олимпийской столицей. Однако намерениям Уфы мешает тот факт, что в 2022 году, когда предположительно нужно будет подавать заявку, город не сможет этого сделать из-за санкций, наложенных Спортивным арбитражным судом (CAS) на российский спорт. Формально подать заявку Уфа сможет только после 16 декабря, когда эти санкции истекут.

За всю историю Олимпиад два отечественных города проводили Игры. Летом 1980 года главный старт спортивного четырехлетия принимала Москва, в феврале 2014-го столицей зимней Олимпиады стал самый южный город России Сочи. Но в истории отечественных притязаний на право провести у себя Игры было также немало разочарований и неудач. Первый блин комом Советские спортсмены впервые приняли участие в Олимпийских играх летом 1952 года. О том, чтобы провести у себя эти соревнования, власти СССР задумались в 1969 году. Идея о Москве — хозяйке Игр-1976 возникла у главного человека в отечественном спорте Сергея Павлова, занимавшего пост председателя Спорткомитета СССР. Его предложение получило поддержку у правительства страны, после чего вскоре была составлена официальная заявка, которую в мае 1970 года должен был рассмотреть Международный олимпийский комитет (МОК) на сессии в Амстердаме. Конкурентами Москвы были тогда канадский Монреаль и американский Лос-Анджелес. Голосование проходило в два раунда. По итогам первого лидировала Москва (28 голосов), на втором месте был Монреаль (25), а на последнем — Лос-Анджелес (17). В связи с тем, что никто из претендентов не собрал абсолютного большинства голосов, голосование повторилось, однако на этот раз кандидатов было только два (аутсайдер Лос-Анджелес выбыл).

Итоги финального голосования очень разочаровали спортивное руководство СССР. Москва снова получила 28 голосов, а Монреаль увеличил число своих сторонников до 41 за счет тех членов МОК, которые в первом туре голосовали за Лос-Анджелес. СССР сразу после объявления канадского города хозяином Игр-1976 выступил с гневным заявлением в адрес представителей Международного олимпийского комитета, которые, по мнению советского руководства, в процессе выборов руководствовались только личными политическими симпатиями и антипатиями и не думали о будущем мирового спорта. Однако со стартом следующей заявочной кампании этот словесный пожар затих сам собой. За явным преимуществом Желание Советского Союза провести у себя летние Олимпийские игры не исчезло после поражения в Амстердаме. СССР поставил перед собой задачу во чтобы то ни стало победить в следующей гонке. Была проведена большая работа с членами Международного олимпийского комитета, которые не раз в начале 70-х приезжали в СССР и могли убедиться в том, эта страна способна провести соревнования любого масштаба на самом высоком уровне.

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Хозяин летних Игр-1980 определялся в октябре 1974 года на сессии МОК в Вене. Москве противостоял ее старый соперник Лос-Анджелес. На этот раз никакой борьбы не случилось. За столицу Советского Союза было отдано 39 голосов, за американцев — 20, после чего Москва победила за явным преимуществом. Белая Олимпиада заблудилась в белой ночи Второй по величине город СССР Ленинград, известный своими белыми ночами, который в 1980 году принимал матчи олимпийского футбольного турнира, также очень хотел войти в мировую спортивную историю. В 1985 году город на Неве подал заявку на проведение зимней Олимпиады-1996. Президент МОК Хуан Антонио Самаранч, который всегда считался большим другом Советского Союза, заявил, что Ленинград, выдвинув свою кандидатуру в качестве столицы будущих Игр, оказал высокую честь всему мировому олимпийскому движению. Высокий гость также выразил надежду, что желание ленинградцев будет удовлетворено.

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Самаранч, избранный президентом МОК в 1980 году на сессии в Москве, ранее уже поднимал вопрос о том, чтобы провести в СССР белую Олимпиаду. В первый раз это произошло в декабре 1982 года во время его встречи с руководителями страны Советов, которые поддержали предложение испанца. В качестве эмблемы подготовительным комитетом Игр-1996 была выбрана снежинка, образованная пересечением линий, которые означали двойной след лыж, коньков, саней на фоне изображения пламени Олимпийского огня и Ростральных колонн. В качестве талисмана Ленинград предлагал Нептуна в спортивном костюме, с трезубцем и лыжами в руках. В 1985 году к власти в стране пришел новый генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев, который взялся за решительную перестройку всего хозяйства. Серьезные изменения произошли и руководстве Ленинграда. Новые управленцы, в отличие от своих предшественников, не считали подготовку города к Олимпийским играм одной из своих приоритетных задач, да и сам Ленинград, как оказалось, по большому счету экономически не был готов к проведению спортивных соревнований такого большого масштаба.

В 1986 году МОК принял решение начиная с 1996 года не проводить в один год летние и зимние Игры. Белая Олимпиада была перенесена на 1994 год. Выборы столицы Игр-1994 состоялись на сессии Международного олимпийского комитета в Сеуле в сентябре 1988 года. Борьба была очень напряженной, победитель определился только после третьего раунда голосования. Столицей Игр-1994 стал норвежский Лиллехаммер, а заявка Ленинграда даже не была включена в шорт-лист претендентов. Первые попытки Сочи Сочи в первый раз в своей истории выразил желание быть олимпийской столицей еще во времена позднего СССР. В 1989 году власти этого черноморского города заявили о намерении претендовать на проведение зимних Игр-1998. Была разработана концепция создания в Кавказских горах международного центра зимних видов спорта с последующей возможностью проведения Олимпиады. Соревнования по биатлону, лыжным гонкам, прыжкам на лыжах с трамплина, фристайлу и горнолыжному спорту должны были пройти на новых спортивных объектах в окрестностях Красной Поляны. Однако ту же санно-бобслейную трассу планировалось построить в центре Сочи на берегу моря. На побережье должны были пройти состязания по хоккею, фигурному катанию, конькобежному спорту.

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Официальная заявка Сочи поступила в МОК в феврале 1990 года. На Игры-1998 также первоначально претендовали Нагано (Япония), Аоста (Италия), Хака (Испания), Эстерсунд (Швеция) и Солт-Лейк-Сити (США). Однако в окончательный лист кандидатов самому южному городу России попасть было не суждено. В июне 1991 года после пяти раундов голосования титул столицы зимней Олимпиады — 1998 был присвоен Нагано. Сочи после первой неудачи не пал духом и принял решение претендовать на следующие зимние Игры. Была доработана концепция проведения соревнований, подразумевающая наличие трех кластеров: Сочи с Адлером для ледовых видов спорта и Красная Поляна для снежных видов спорта. Планировалось, что Адлер и Красная Поляна будут соединены монорельсом и вертолетным сообщением.

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Обновленная заявка была отправлена в Международный олимпийский комитет в 1994 году, однако до финального голосования, которое состоялось в июне 1995 года, Сочи был снова не допущен. Заявочный комитет, как и четырьмя годами ранее, не сумел убедить МОК, что город способен воплотить в реальность все то, что написано на бумаге. В итоге Игры-2002 были отданы Солт-Лейк-Сити, а Сочи решил поумерить свой олимпийский пыл до лучших времен. Не зимой, так летом Летом 1994 года в Санкт-Петербурге проходили очередные Игры доброй воли. Мэр города Анатолий Собчак, воодушевленный спортивным праздником, в один из дней турнира заявил, что северная столица России вполне способна побороться за звание столицы олимпийской. Вскоре после этого был создан "Комитет-2004", который возглавил все тот же Собчак. Власти Санкт-Петербурга заручились федеральной поддержкой, был разработан план размещения олимпийских объектов, согласно которому среднее время передвижения между любыми двумя из них составит 10−15 минут, а максимальное — 20−25 минут.

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Под Олимпиаду предполагалось получить громадные средства, которые требовались для осуществления перспективного плана развития Санкт-Петербурга, оцененного в $7,5 млрд. Таких денег в государственной казне не было. "Но они будут выделены как из бюджета, так и от иностранных инвесторов, если городу предоставят право провести у себя летние Олимпийские игры 2004 года", — уверяли городские власти. В сентябре 1996 года в Санкт-Петербург приехала оценочная комиссия МОК, которой была представлена электронная карта города "Олимпиада-2004". Она позволяла увидеть на экране компьютера изображения всех проектируемых сооружений: Олимпийской деревни, спортивных объектов, пресс-центра, а также получить ответы на многие вопросы: о расстоянии между спортивными объектами, о событиях, транспортных путях, о гостиницах, медицинском обслуживании, объектах сервиса. В марте 1997 года заявочная комиссия МОК должна была отобрать из 11 городов, претендующих на проведение летней Олимпиады в 2004 году, четыре или пять лучших. В число 11 входил и Санкт-Петербург. Однако в финал городу на Неве не суждено было пробиться.

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МОК никак не комментировал свой выбор, однако можно допустить, что руководителей олимпийского движения могла смутить инфраструктура, с которой Санкт-Петербург вступил в заявочную гонку. Имеющиеся спортивные сооружения нуждались в серьезной реконструкции, а многие масштабные объекты предстояло возводить с нуля. Безусловным минусом для Санкт-Петербурга стало отсутствие опыта проведения крупнейших спортивных соревнований, Игры доброй воли — 1994, которые, по сути, конкурировали с Олимпиадой, международные спортивные чиновники не захотели брать в расчет. Главной же причиной провала олимпийской заявки, по мнению ряда специалистов, являлась политическая нестабильность в стране в тот период. Россия с трудом приходила в себя после пережитого экономического шока начала 90-х. Олимпиада застряла в пробке Столичные власти во главе с мэром Юрием Лужковым в начале нового века сделали все от себя зависящее, чтобы спустя 32 года в Москву опять вернулась летняя Олимпиада. Прием заявок завершился в июле 2003 года. К этому моменту желание принять у себя Игры-2012 вместе с Москвой выразили еще восемь городов: Гавана, Стамбул, Лейпциг, Лондон, Мадрид, Нью-Йорк, Париж и Рио-де-Жанейро.

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Главой заявочного комитета "Москва-2012" был заместитель Лужкова Валерий Шанцев, а сам Юрий Михайлович являлся председателем президиума. Была разработана не имеющая аналогов концепция, согласно которой все будущие олимпийские спортивные объекты должны компактно располагаться вдоль Москвы-реки в радиусе 10 км. Главная водная артерия столицы должна была стать основной транспортной артерией для олимпийцев. Заявленный бюджет московской Олимпиады превышал $1,8 млрд. Кроме того, власти города обещали инвестировать дополнительно около $10 млрд в развитие инфраструктуры, включая $1,12 млрд в строительство спортивных объектов и почти $7,8 млрд в развитие транспорта. Послами заявки были чемпион мира по боксу среди профессионалов Константин Цзю, победительница Уимблдонского теннисного турнира — 2004 Мария Шарапова и неоднократная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина, которые призывали своих соотечественников объединиться под лозунгом "Поверь в Мечту!". Однако оценочная комиссия МОК, прибывшая в столицу России, верить в мечту не торопилась. Чиновников Международного олимпийского комитета настроили на минорный лад извечные московские пробки и возникающие из этого различные транспортные проблемы. Комиссию также насторожило отсутствие четкого графика строительства олимпийских объектов и имеющийся дефицит гостиничных номеров. Чиновников не впечатлил и размер заявленного бюджета.

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В мае 2004 года Международный олимпийский комитет после оценки всех поданных заявок выбрал пять городов, из которых предстояло сделать выбор на сессии МОК в июле 2005 года в Сингапуре. В список финалистов вошли Мадрид, Москва, Нью-Йорк, Париж и Лондон. В Сингапуре столица России выбыла из борьбы уже в первом раунде, несмотря на то, что к членам МОК с телевизионного экрана обратился президент РФ Владимир Путин, который заявил, что Москва идеально подходит для проведения Олимпийских и Паралимпийских игр 2012 года. Российская заявка получила 15 голосов из 97 участвующих в выборах. Победу в итоге одержал Лондон, чью заявку представлял тогдашний премьер-министр Великобритании Тони Блэр, специально приехавший в Сингапур. В Сочи через Гватемалу Самый южный город России в 2005 году принял решение в третий раз стать участником отборочного турнира за титул хозяина зимней Олимпиады, на кону стояли Игры-2014. Памятуя о двух предыдущих неудачных кампаниях, на этот раз было принято решение очень активно сотрудничать с иностранными специалистами. Канадская компания Ecosign больше года изучала горные склоны Красной Поляны, Розы Хутор и Эсто-Садка на предмет того, возможно ли там возвести олимпийские спортивные объекты. И только после получения утвердительного ответа от зарубежных специалистов, обладающих непререкаемым авторитетом в своей сфере, было принято решение ввязаться в предвыборную гонку.

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