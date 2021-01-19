СМИ: "Атлетико" планирует продлить контракт с тренером Симеоне до 2024 года

ТАСС, 19 января. Испанский футбольный клуб "Атлетико" намерен продлить контракт с главным тренером Диего Симеоне до конца 2024 года. Об этом сообщает газета As.

Генеральный директор "Атлетико" Мигель Анхель Хиль Марин уже сообщил Симеоне о намерении продлить контракт. Переговоры продолжатся в ближайшее время с Натальей Симеоне, сестрой и агентом тренера. По словам источника, Симеоне рад предложению и не планировал покидать "Атлетико", руководство клуба также не рассматривало вариант расставания с аргентинским специалистом.

Также издание сообщает, что Симеоне осведомлен о текущей экономической ситуации в клубе, вызванной пандемией коронавируса, и готов пойти на уступки в новом контракте.

Симеоне 50 лет, он возглавляет "Атлетико" с 2011 года, став с клубом чемпионом Испании, обладателем кубка и суперкубка страны, дважды - победителем Лиги Европы и Суперкубка УЕФА, также он два раза выводил клуб в финал Лиги чемпионов. Помимо мадридцев, он тренировал аргентинские "Расинг", "Эстудиантес", "Ривер Плейт", "Сан-Лоренсо" и итальянскую "Катанию". В качестве игрока он представлял аргентинские "Велес Сарсфилд" и "Расинг", итальянские "Пизу", "Интер" и "Лацио", испанские "Севилью" и "Атлетико".