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Футбол в России

В системе "Рубина" создан женский футбольный клуб

Главным тренером команды будет назначена Ольга Васильева

ТАСС, 19 января. Футбольный клуб "Рубин" создал женскую команду. Об этом сообщает пресс-служба казанцев.

"Рубин" будет выступать в суперлиге - чемпионате России среди женщин. Домашним стадионом новой команды планируется заявить "Рубин", где свои матчи проводят мужская молодежная команда и обе команды Юношеской футбольной лиги. Главным тренером команды будет назначена Ольга Васильева, бывший главный тренер команды "Мирас", выступающей в первом дивизионе. Ее помощниками станут Илья Ульянин и тренер по физической подготовке Рамзия Низамутдинова.

"Сейчас мы проводим селекционный сбор, до конца которого нам нужно определиться с костяком, - сказала Васильева. - Это будет 20 полевых игроков и три вратаря. Занимаемся в двухразовом режиме - днем в новом манеже "Максат", вечером в манеже Центрального стадиона".

В феврале команду ждет обязательная процедура лицензирования.

Следующий сезон суперлиги начнется в марте 2021 года. Действующим чемпионом является московский ЦСКА.

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