В футбольном клубе "Бенфика" выявлено 17 случаев заражения коронавирусом

ТАСС, 19 января. Тесты на коронавирусную инфекцию 17 представителей португальского футбольного клуба "Бенфика" дали положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Имена заразившихся не сообщаются, также не уточняется, сколько игроков среди заболевших. Отмечается, что клуб ждет решения по их участию в матчах в ближайшие две недели.

"Бенифка" после 14 туров занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Португалии, набрав 32 очка. Ближайший матч клуб из Лиссабона должен провести 24 января против "Насьоналя".