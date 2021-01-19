Призер ЧЕ-2018 в прыжках с шестом Моргунов пропустил турнир в Челябинске из-за травмы

ТАСС, 19 января. Травма ноги не позволила серебряному призеру чемпионата Европы 2018 года в прыжках с шестом Тимуру Моргунову выступить на Мемориале Лукашевича и Середкина в Челябинске. Об этом спортсмен заявил пресс-службе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

"Это произошло недавно. Я делал контрольную тренировку, и у меня заболела мышца бедра. Мы решили отложить выступления до более важных стартов", - сказал призер ЧЕ, для которого турнир в Челябинске должен был стать первым в сезоне.

По словам спортсмена, окончательное решение о снятии с турнира он принял на разминке в понедельник. "Когда я проводил мастер-класс для детей, почувствовал, что ничего не изменилось. Мышца все равно побаливала. И тогда было принято решение", - сказал Моргунов.

"Мне нужно буквально недельку на восстановление, а потом я готов опять идти в бой", - добавил спортсмен.

Всероссийские соревнования по прыжкам в высоту и с шестом "Мемориал Юрия Лукашевича и Вячеслава Середкина" проходят в Челябинске во вторник.