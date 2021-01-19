Проект цифровизации Универсиады-2023 потребует до 4,5 млрд рублей федеральных средств

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 января. /ТАСС/. Формирование информационно-коммуникационной и телекоммуникационной инфраструктуры для объектов Универсиады-2023 в Екатеринбурге оценивается суммой порядка 4,5 млрд рублей федеральных средств. Об этом сообщил ТАСС директор Департамента информатизации и связи Свердловской области Юрий Гущин.

"Перед нами стоит задача по формированию информационно-коммуникационной и телекоммуникационной инфраструктуры на объектах Универсиады, соответствующей международным требованиям. Минцифры России разработало системный проект создания ИКТ-инфраструктуры Универсиады. Для его выполнения потребуется порядка 4,5 млрд рублей. Региональное софинансирование проекта цифровизации может составить 1%", - сказал он.

По словам Гущина, концепция предусматривает развертывание и поддержку на объектах Универсиады не менее 50 информационных систем и ИКТ-сервисов. В первую очередь это единая информационная система для подготовки и проведения Универсиады и базовая ИКТ-инфраструктура на объектах, а именно - магистральная сеть передачи данных, пассивная сеть на объектах, активное оборудование, система кабельного телевидения, система беспроводной связи на объектах и другое.

Решение о проведении в Екатеринбурге Универсиады было принято 2 июля 2019 года исполкомом Международной федерации университетского спорта (FISU). Россия второй раз примет летнюю Универсиаду, в предыдущий раз соревнования проходили в Казани в 2013 году, кроме того, Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. В 2019 году Красноярск был столицей зимней Универсиады.