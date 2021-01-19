Чемпионат России по вольной борьбе пройдет в Улан-Удэ в марте

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) определилась со сроками проведения национального чемпионата по вольной борьбе - турнир пройдет в марте. Об этом ТАСС сообщил президент ФСБР Михаил Мамиашвили.

"Определились со сроками проведения чемпионата России по вольной борьбе, он пройдет в Улан-Удэ в марте, - рассказал Мамиашвили. - Старт соревнований назначен на 14 марта".

Чемпионат России по греко-римской борьбе проходит в Ростове-на-Дону, турнир стартовал 18 января, завершится 22 января. Ранее бюро Объединенного мира борьбы (UWW) утвердило сроки проведения турниров, на которых будут разыграны лицензии на Олимпийские игры в Токио - европейский квалификационный турнир состоится в марте в Венгрии, мировая квалификация - в начале мая в Софии, чемпионат Европы пройдет в Польше 19-25 апреля. Олимпийские игры в Токио состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.