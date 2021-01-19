Жумагулов заявил, что в поединке Умара Нурмагомедова и Морозова не должно быть стычек

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. После поединка Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) между Умаром Нурмагомедовым и Сергеем Морозовым из Казахстана важно сохранить человеческие отношения. Такое мнение ТАСС высказал бывший чемпион Fight Nights и партнер Морозова по команде Жалгас Жумагулов.

Нурмагомедов и Морозов проведут поединок 20 января. Для россиянина бой станет дебютным в UFC.

Жумагулов победил Тагира Уланбекова в 2018 году. После поединка команда россиянина высказывала недовольство результатом, а в клетке чуть не начались потасовки.

"Я переживаю за Сергея, не хотел, чтобы они дрались, - сказал Жумагулов. - Когда в первый раз их бой отменили, я обрадовался, что они не дерутся, но их опять поставили. Это то же самое, что наш бой с Тагиром [Уланбековым]. Хотел бы, чтобы они пожали руки после боя, чтобы осталось братство, не хотел бы, чтобы опять были эти стычки".

Также Жумагулов высказался о своем поединке против представителя Швеции Амира Альбази, который пройдет 24 января на турнире UFC 257. "Он грэпплер, борется хорошо, достаточно корявый и неудобный боец. Моя сила - в духе, в характере, я заряжен, на мне всегда есть ответственность. Для меня самое важное победа - настраиваюсь на все три раунда, у меня очень хорошая форма", - добавил собеседник агентства.

Всего UFC проведет три турнира на так называемом Бойцовском острове в январе. Их смогут посетить болельщики.