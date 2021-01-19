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Хавьер Мендес считает, что Умар Нурмагомедов способен стать чемпионом UFC

Россиянин 20 января проведет дебютный поединок в UFC

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Российский боец Умар Нурмагомедов обладает достаточным потенциалом для того, чтобы стать обладателем чемпионского пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом ТАСС заявил тренер спортсмена Хавьер Мендес.

Россиянин, являющийся двоюродным братом Хабиба Нурмагомедова, 20 января проведет дебютный поединок в UFC против казахстанца Сергея Морозова в легчайшем весе.

"Умар хорошо готов к своему дебюту, он в отличной форме. У него очень хороший потенциал, и я уверен, что он способен стать чемпионом UFC. Он тренируется и готовится с лучшими бойцами планеты", - сказал Мендес.

В активе 25-летнего Умара Нурмагомедова 12 побед и ни одного поражения.

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