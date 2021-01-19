{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Фигурное катание

Фигуристы Самарин и Кондратюк выступят на командном турнире в Москве

Турнир пройдет в Москве с 5 по 7 февраля
Александр Самарин Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Александр Самарин
© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Фигуристы Александр Самарин и Марк Кондратюк получили приглашение на командный турнир, который пройдет в Москве с 5 по 7 февраля. Об этом ТАСС сообщила тренер спортсменов Светлана Соколовская.

"Мы получили официальное приглашение на новый командный турнир, на соревнованиях выступят Александр Самарин и Марк Кондратюк", - сообщила Соколовская.

22-летний Самарин является серебряным призером чемпионата Европы 2019 года, на чемпионате России в Челябинске спортсмен был пятым. 17-летний Кондратюк стал бронзовым призером чемпионата России в Челябинске.

Теги
Фигурное катание
Летние олимпийские виды спорта
Акименко стал лучшим в прыжках в высоту на турнире в Челябинске
Его результат составил 2,28 метра
Читать полностью