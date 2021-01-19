Фигуристы Самарин и Кондратюк выступят на командном турнире в Москве

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Фигуристы Александр Самарин и Марк Кондратюк получили приглашение на командный турнир, который пройдет в Москве с 5 по 7 февраля. Об этом ТАСС сообщила тренер спортсменов Светлана Соколовская.

"Мы получили официальное приглашение на новый командный турнир, на соревнованиях выступят Александр Самарин и Марк Кондратюк", - сообщила Соколовская.

22-летний Самарин является серебряным призером чемпионата Европы 2019 года, на чемпионате России в Челябинске спортсмен был пятым. 17-летний Кондратюк стал бронзовым призером чемпионата России в Челябинске.