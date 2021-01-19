Месси дисквалифицирован на два матча за удар соперника в финале Суперкубка Испании

ТАСС, 19 января. Аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси дисквалифицирован на два матча за удаление в финале Суперкубка Испании. Об этом сообщает газета Marca со ссылкой на решение комитета.

На 119-й минуте Месси нанес удар рукой по затылку нападающему "Атлетика" Асьеру Вильялибре. Эта красная карточка стала первой для 33-летнего Месси в составе каталонцев. Команда из Бильбао стала победителем финальной встречи (3:2) и завоевала Суперкубок Испании, игра состоялась 17 января. Отмечается, что нарушение Месси могло привести к четырехматчевой дисквалификации.