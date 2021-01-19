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Футбол в России

Бывший форвард сборной России Бесчастных стал тренером нападающих клуба "Родина"

В прошлом сезоне Бесчастных был главным тренером воронежского "Факела"

ТАСС, 19 января. Владимир Бесчастных вошел в тренерский штаб московского футбольного клуба "Родина". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Он занял должность тренера нападающих. Также тренерский штаб пополнил бывший футболист московского "Динамо" Александр Димидко, который будет тренировать защитников.

Бесчастных в качестве футболиста представлял российские "Спартак", "Динамо" (Москва), "Кубань", "Орел", "Химки", "Истру" и "Волгу", а также германский "Вердер", испанский "Расинг", турецкий "Фенербахче" и казахстанскую "Астану". За сборную России провел 71 матч и забил 26 голов. В прошлом сезоне был главным тренером воронежского "Факела".

"Родина" после 16 туров занимает пятое место таблицы группы 2 Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), набрав 29 очков.

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