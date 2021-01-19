Танцоры Шевченко и Еременко выступят на командном турнире в Москве

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Фигуристы Софья Шевченко и Игорь Еременко получили приглашение на новый командный турнир, который пройдет в Москве с 5 по 7 февраля. Об этом ТАСС сообщила тренер спортсменов Ирина Жук.

"Софья и Игорь получили приглашение на старт - они просто счастливы, сейчас готовятся к турниру вместе с Сашей [Степановой] и Иваном [Букиным], - сообщила Жук. - Для ребят очень важно, что у них появилась еще одна возможность стартовать в этом сезоне".

Ранее Жук сообщила ТАСС, что участниками командного турнира также стали чемпионы России Степанова и Букин. Шевченко и Еременко стали на чемпионате России четвертыми.