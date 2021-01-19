{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Фигурное катание

Танцоры Шевченко и Еременко выступят на командном турнире в Москве

Соревнования пройдут в Москве с 5 по 7 февраля

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Фигуристы Софья Шевченко и Игорь Еременко получили приглашение на новый командный турнир, который пройдет в Москве с 5 по 7 февраля. Об этом ТАСС сообщила тренер спортсменов Ирина Жук.

На эту тему
Фигуристы Самарин и Кондратюк выступят на командном турнире в Москве

"Софья и Игорь получили приглашение на старт - они просто счастливы, сейчас готовятся к турниру вместе с Сашей [Степановой] и Иваном [Букиным], - сообщила Жук. - Для ребят очень важно, что у них появилась еще одна возможность стартовать в этом сезоне".

Ранее Жук сообщила ТАСС, что участниками командного турнира также стали чемпионы России Степанова и Букин. Шевченко и Еременко стали на чемпионате России четвертыми.

Теги
Фигурное катание
Летние олимпийские виды спорта
Победитель турнира в Челябинске Акименко оценил свой результат на твердую четверку
Следующим турниром для серебряного призера чемпионата мира - 2019 станет "Битва полов" в Москве 24 января
Читать полностью