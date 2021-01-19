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Australian Open

Рублев: все топовые игроки будут фаворитами стартующего в феврале Australian Open

Российский теннисист отметил, что пройти далеко могут и игроки, которые не входят в топ-20
Андрей Рублев Александр Демьянчук/ТАСС
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Андрей Рублев
© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 19 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. У стартующего в феврале Открытого чемпионата Австралии по теннису нет фаворита, за титул могут побороться даже игроки из третьей десятки мирового рейтинга. Такое мнение ТАСС высказал российский теннисист Андрей Рублев.

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Первый в сезоне турнир Большого шлема пройдет в Мельбурне с 8 по 21 февраля.

"Все топовые игроки, которые будут участвовать, - фавориты, без исключения. Посмотрим, как все сложится, - сказал Рублев. - Плюс очень много игроков, которые находятся в рейтинге ATP на 20-30-х местах, и у них тоже очень высокий уровень игры. Они могут выигрывать сложные матчи и проходить далеко".

Из-за борьбы с распространением коронавируса матчи квалификации Australian Open проходили за пределами Австралии. Женщины определили участников турнира в Дубае, мужчины - в Дохе. Из российских теннисистов, участвовавших в квалификации, в основную сетку попали Аслан Карацев и Роман Сафиуллин у мужчин, Валерия Савиных и Людмила Самсонова у женщин.

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