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Бокс

Бывший чемпион мира Липинец планирует провести следующий бой в апреле

Соперником россиянина должен стать американец Джейрон Эннис

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Российский боксер Сергей Липинец может провести поединок против американца Джейрона Энниса в апреле. Об этом ТАСС сообщили в команде россиянина.

"Бой может пройти в начале апреля. Сейчас ведем переговоры [о бое с Эннисом] и ждем контракт", - сказал собеседник агентства.

Россиянин в конце октября провел претендентский бой за титул Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 66,68 кг с канадцем Кастио Клейтоном. Поединок завершился вничью.

Титул временного чемпиона мира позволил бы россиянину провести бой против обладателя регулярного пояса, которым является американец Эррол Спенс.

В послужном списке 31-летнего Липинца 16 побед (12 нокаутом), одна ничья и одно поражение.

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