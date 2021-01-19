Бывший чемпион мира Липинец планирует провести следующий бой в апреле

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Российский боксер Сергей Липинец может провести поединок против американца Джейрона Энниса в апреле. Об этом ТАСС сообщили в команде россиянина.

"Бой может пройти в начале апреля. Сейчас ведем переговоры [о бое с Эннисом] и ждем контракт", - сказал собеседник агентства.

Россиянин в конце октября провел претендентский бой за титул Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 66,68 кг с канадцем Кастио Клейтоном. Поединок завершился вничью.

Титул временного чемпиона мира позволил бы россиянину провести бой против обладателя регулярного пояса, которым является американец Эррол Спенс.

В послужном списке 31-летнего Липинца 16 побед (12 нокаутом), одна ничья и одно поражение.