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Массовый спорт

Не более 400 человек примут участие в "Лыжне России" в Нижнем Тагиле

Количество участников ограничено из-за пандемии коронавируса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 января. /ТАСС/. Всероссийская гонка "Лыжня России" пройдет в Нижнем Тагиле Свердловской области в новом формате из-за пандемии, без традиционного массового забега. Максимум 400 человек смогут принять участие в мероприятии, сообщили в департаменте информационной политики региона во вторник.

"Главная площадка "Лыжни России" разместится в Нижнем Тагиле на территории спортивного комплекса "Аист". Старты пройдут в несколько этапов по 50 человек. Общее количество участников - не более 400 человек", - цитирует департамент министра физической культуры и спорта региона Леонида Рапопорта.

Гонка пройдет 13 февраля. Подобные площадки могут быть также организованы в других муниципальных образованиях области. Все мероприятия обязаны проходить с соблюдением противоэпидемических мер, отметили в департаменте.

"Лыжня России" проводится ежегодно с 1982 года и является самым масштабным по количеству участников и географическому охвату зимним спортивным мероприятием в мире. В 2020 году "Лыжня России" в Нижнем Тагиле проходила на полигоне "Старатель", участниками стали 17 тыс. человек.

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