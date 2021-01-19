Фигуристка Медведева заявила, что ей стало сложнее находить мотивацию продолжать карьеру

"Мне 21, и с каждым годом становится все труднее и труднее оставаться в форме и сохранять мотивацию, - заявила Медведева. - Я не очень люблю это выражение "сохранять мотивацию", но когда твое тело почти всегда болит, очень сложно вставать каждое утро и идти на тренировку, где ты знаешь, что все опять будет болеть, но я стараюсь. Мои фанаты - это единственная причина, по которой я все еще выхожу на лед. После Олимпиады я пыталась всем что-то доказать, но сейчас я просто оглядываюсь назад и думаю, что я, если честно, уже все доказала".

Также фигуристка отметила, что главной целью для себя ставит восстановление здоровья после коронавируса с поражением легких. "Я делаю все, что могу, чтобы поправить свое здоровье и не ухудшить его. Ведь только так я смогу участвовать в соревнованиях. Так что я не могу сейчас ничего сказать про то, какие соревнования будут следующими. Ведь все иногда меняется, а сейчас особенно быстро", - заключила она.

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр, двукратной чемпионкой мира и Европы, а также двукратной победительницей финала серии Гран-при.