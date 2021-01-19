{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Фигурное катание

Фигуристка Медведева заявила, что ей стало сложнее находить мотивацию продолжать карьеру

По словам спортсменки, она выходит на лед только ради своих болельщиков
Евгения Медведева Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Евгения Медведева
© Донат Сорокин/ТАСС

ТАСС, 19 января. Российская фигуристка Евгения Медведева с каждым годом все с большим трудом находит мотивацию продолжать карьеру. Комментарий спортсменки приводит Olympic Channel.

На эту тему
Медведева чисто откатала показательный номер с тройным сальховом на чемпионате России

"Мне 21, и с каждым годом становится все труднее и труднее оставаться в форме и сохранять мотивацию, - заявила Медведева. - Я не очень люблю это выражение "сохранять мотивацию", но когда твое тело почти всегда болит, очень сложно вставать каждое утро и идти на тренировку, где ты знаешь, что все опять будет болеть, но я стараюсь. Мои фанаты - это единственная причина, по которой я все еще выхожу на лед. После Олимпиады я пыталась всем что-то доказать, но сейчас я просто оглядываюсь назад и думаю, что я, если честно, уже все доказала".

Также фигуристка отметила, что главной целью для себя ставит восстановление здоровья после коронавируса с поражением легких. "Я делаю все, что могу, чтобы поправить свое здоровье и не ухудшить его. Ведь только так я смогу участвовать в соревнованиях. Так что я не могу сейчас ничего сказать про то, какие соревнования будут следующими. Ведь все иногда меняется, а сейчас особенно быстро", - заключила она.

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр, двукратной чемпионкой мира и Европы, а также двукратной победительницей финала серии Гран-при.

Теги
Фигурное катаниеМедведева, Евгения Армановна
Летние олимпийские виды спорта
Победитель турнира в Челябинске Акименко оценил свой результат на твердую четверку
Следующим турниром для серебряного призера чемпионата мира - 2019 станет "Битва полов" в Москве 24 января
Читать полностью