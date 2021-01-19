Фазель надеется, что Федерация хоккея Белоруссии не будет бойкотировать чемпионат мира

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель выразил надежду на то, что Федерация хоккея Белоруссии (ФХБ) не будет бойкотировать чемпионат мира 2021 года из-за переноса турнира из Минска. Об этом Фазель рассказал в интервью ТАСС.

В понедельник IIHF лишила Минск права на проведение матчей чемпионата мира.

"Конечно, я надеюсь, что бойкота чемпионата мира со стороны Федерации хоккея Белоруссии не будет. Пока они не собираются бойкотировать турнир, но я не могу ничего сказать по этому вопросу. Когда политика вмешивается в такие решения, то такое может произойти. И это очень плохо для спорта", - отметил Фазель.

"У меня был грустный диалог с Федерацией хоккея Белоруссии, они очень сильно разочарованы тем, что мы были вынуждены принять такое решение. Белоруссия - великолепная хоккейная страна, где люди хорошо понимают хоккей и поддерживают всех спортсменов. Мне было очень сложно объяснить им, что у нас нет иного выбора, кроме как принять такое решение. Но я пообещал, что пока я в деле, я помогу им как можно быстрее провести чемпионат мира", - добавил президент IIHF.

В декабре Фазель сообщил ТАСС, что IIHF начала свое расследование в отношении президента ФХБ Дмитрия Баскова, который является одним из подозреваемых в деле об убийстве активиста оппозиции Михаила Бондаренко. "Расследование по делу Баскова продолжится. Как я говорил раньше, белорусская сторона поможет нам. Посмотрим, к чему мы придем", - заключил президент IIHF.

Чемпионат мира пройдет с 21 мая по 6 июня. Рассматривается три варианта места проведения турнира: только в Латвии, в Латвии и Дании, в Латвии и Словакии.