Международная федерация: россияне не смогут выступить под флагом РФ на ЧМ по натурбану

МОСКВА, 19 января. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Международная федерация санного спорта (FIL) опровергла информацию о том, что российские спортсмены выступят под флагом страны на чемпионате мира по натурбану. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

Ранее представитель пресс-службы FIL Иво Дзордзи заявил ТАСС, что FIL приняла решение разрешить российским спортсменам выступать на февральском чемпионате мира по натурбану под флагом своей страны.

"Прошу меня извинить, но информация оказалась неверна, - сказал собеседник ТАСС. - В соответствии с решением МОК российские спортсмены не могут соревноваться под российским флагом, гимном страны и названием "сборная России". Учитывая, что FIL - это федерация, связанная с МОК, то на соревнованиях будет выступать команда под названием "российские спортсмены Федерации санного спорта".

Чемпионат мира по натурбану (скоростному спуску на санях по естественной трассе) пройдет с 4 по 7 февраля в австрийском Умхаузене. Соревнования пройдут под эгидой Международной федерации санного спорта, которая является одним из подписантов нового Всемирного антидопингового кодекса. Натурбан в настоящее время не является олимпийским видом спорта.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены до 16 декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира вынуждены выступать без флага и гимна своей страны.