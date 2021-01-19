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Зимние олимпийские виды спорта

Чемпионат мира по лыжным видам спорта в 2021 году пройдет без зрителей

Ранее сообщалось о возможности проведения соревнований в Германии с ограниченным числом зрителей

ТАСС, 19 января. Международная и германская федерации лыжного спорта приняли совместное решение о проведении чемпионата мира по лыжным видам спорта - 2021 при пустых трибунах. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Болельщикам, уже купившим билеты, будут возвращены средства. Ранее планировалось провести соревнования с ограниченным количеством зрителей.

На чемпионате мира по лыжным видам спорта будут представлены лыжные гонки, двоеборье и прыжки с трамплина. Всего будет разыграно 23 комплекта наград.

Мировое первенство пройдет в германском Оберстдорфе с 23 февраля по 7 марта.

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