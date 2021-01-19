Федерация хоккея Белоруссии: гарантии безопасности на ЧМ давались на самом высоком уровне

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Федерация хоккея Белоруссии (ФХБ) предоставляла все гарантии безопасности на высоком уровне при проведении чемпионата мира 2021 года. Об этом рассказал председатель ФХБ Дмитрий Басков, чей комментарий ТАСС предоставила пресс-служба федерации.

"Тяжелый день для спорта, но у нас не было выбора".

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Международная федерация хоккея (IIHF) в понедельник объявила о переносе матчей турнира из Минска из-за вопросов безопасности, которые находятся вне контроля IIHF.

"Мы давали все необходимые гарантии, в том числе на самом высоком уровне, и по обеспечению безопасности, и по антиковидным мерам в отношении чемпионата. Однако Международная федерация хоккея не смогла устоять перед тем политическим давлением, которое на нее оказывалось. Мы должны совместно призывать международные организации всегда оставаться в рамках правового поля, а не придумывать изменения на ходу", - сказал Басков.

"Мы пока не знаем, в какой стране он (турнир - прим. ТАСС) пройдет. Но убеждены, что в Белоруссии он бы прошел на высшем уровне. Все знают, что по уровню организации и проведения с Россией и Белоруссией мало кто может сравниться", - добавил он, отметив, что как и в ситуации с применением к России санкций со стороны Спортивного арбитражного суда, спорт стал инструментом политического воздействия на Белоруссию.

Проведение чемпионата мира было запланировано с 21 мая по 6 июня в Минске и Риге, но позднее различные европейские общественные организации стали призывать IIHF перенести турнир из Минска из-за напряженной политической ситуации в Белоруссии. В январе несколько крупных спонсоров заявили, что откажутся финансировать чемпионат мира, если он пройдет в Белоруссии.