В Вологодской области открыли спорткомплекс площадью около 5 тыс. кв. метров

ВОЛОГДА, 19 января. /ТАСС/. Многофункциональный спорткомплекс открыли во вторник в поселке Шексна Вологодской области. Объект готов для проведения соревнований межрегионального и всероссийского уровней по разным видам спорта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы губернатора области.

"Сегодня мы открываем крупнейший многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс, равных которому по техническим характеристикам в Вологодской области практически нет. Он соответствует всем требованиям Министерства спорта РФ. Именно в этом дворце будут заниматься наши дети, которых ждут олимпийские высоты. Шексна с началом работы этого комплекса в спортивном плане просто расцветет", - привела пресс-служба слова губернатора Олега Кувшинникова.

За последние восемь лет в Вологодской области построили более 300 спортивных объектов. Количество активно занимающихся физкультурой и спортом возросло вдвое, добавил губернатор

Спорткомплекс возвели в рамках соглашения о сотрудничестве между ПАО "Газпром" и правительством региона. На площади около 5 тысяч квадратных метров создали спортивный и тренажерный залы, зал для борьбы и вместительные трибуны для зрителей. Комплекс оснащен современным спортивным оборудованием и рассчитан на занятия профессиональных команд, спортсменов-любителей, а также людей с ограниченными возможностями здоровья.

По словам гендиректора ООО "Газпром трансгаз Ухта" Александра Гайворонского, с 2010 года в рамках соглашений между "Газпромом" и регионом построили четыре физкультурно-оздоровительных комплекса - в Грязовце, Юбилейном, Нюксенице и Бабаево. Также обеспечели транспортную доступность между новым комплексом в Шексне и другими социально важными объектами - бассейном, стадионом, школой искусств, тремя детскими садами и школой.

С открытием спорткомплекса жителей поселка Шексна по видеосвязи поздравил министр спорта РФ Олег Матыцин. "Создание комфортных условий для ежедневных тренировок и ведение здорового образа жизни - наша общая задача. Инвестиции в спорт - это вложение в будущее нашей страны", - сказал министр.