"Бавария" сыграет с "Аль-Духаилем" или "Аль-Ахли" в полуфинале клубного ЧМ по футболу

ТАСС, 19 января. Состоялась жеребьевка матчей клубного чемпионата мира по футболу в Катаре. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Турнир стартует 4 февраля матчем между мексиканским клубом "Тигрес" и южнокорейским "Ульсаном". Во втором матче дня сыграют катарский "Аль-Духаиль" и египетский "Аль-Ахли". Победитель первого матча сыграет 7 февраля в полуфинале с обладателем Кубка Либертадорес, который определится 30 января. На следующий день во втором полуфинале встретятся германская "Бавария" и победитель второго четвертьфинала.

Финал турнира и матч за третье место пройдут 11 февраля. Матчи пройдут на стадионах "Ахмед бин Али" и Education City, которые в 2022 году примут матчи чемпионата мира.

Клубный чемпионат мира проводится с 2000 года, в нем принимают участие сильнейшие клубы каждой из шести континентальных конфедераций и лучший клуб принимающей турнир страны. Действующим победителем клубного чемпионата мира является английский "Ливерпуль".

Следующий после февральского розыгрыш пройдет в новом формате: в турнире будут принимать участие 24 команды, соревнования будут проходить каждые четыре года вместо Кубка конфедераций.