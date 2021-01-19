Матч НХЛ "Нэшвилл" - "Каролина" перенесен из-за случаев заражения COVID-19 у гостей

ТАСС, 19 января. Следующий матч клуба Национальной хоккейной лиги "Каролина" перенесен по медицинским причинам. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

"Данное решение было принято в качестве меры предосторожности после консультации с медэкспертами, чтобы обезопасить здоровье игроков, тренеров и персонала", - говорится в заявлении пресс-службы.

Журналист телеканала TSN Пьер Лебрюн сообщил в своем Twitter, что причиной переноса являются случаи заражения коронавирусом.

В ночь на среду "Каролина" должна была сыграть в гостях с "Нэшвиллом". За "Каролину" выступает россиянин Андрей Свечников. В активе 20-летнего форварда три гола и две передачи в текущем сезоне.

"Каролина" после трех матчей регулярного чемпионата занимает третье место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав четыре очка. "Нэшвилл" также с четырьмя очками идет вторым.