"Нефтехимик" проиграл с разницей в шесть шайб и повторил свой антирекорд в КХЛ

ТАСС, 19 января. Нижегородское "Торпедо" обыграло нижнекамский "Нефтехимик" со счетом 7:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встречу в Нижнем Новгороде посетило 1 100 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе хозяев отметились Зият Пайгин (12-я минута), Дамир Жафяров (15), Семен Ручкин (16), Артем Михеев (17), Антон Шенфельд (22), Энди Миле (27) и Джастин Клус (42). У гостей гол на счету Марата Хайруллина (4).

"Нефтехимик" повторил свой худший результат в КХЛ, уступив с разницей в шесть шайб. Ранее нижнекамский клуб проиграл челябинскому "Трактору" со счетом 2:8 31 октября 2011 года.

"Торпедо" с 56 очками в 49 матчах поднялось на шестую строчку таблицы Восточной конференции, "Нефтехимик" с 30 очками в 47 встречах идет на предпоследней, 11-й строчке.

В следующем матче "Торпедо" на выезде сыграет с московским "Спартаком" 25 января, нижнекамский клуб - 21 января в гостях с замыкающим таблицу Востока пекинским "Куньлунем".