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КХЛ

ЦСКА третий раз в сезоне КХЛ обыграл "Спартак"

В третьем матче подряд "Спартак" пропустил победную шайбу в большинстве
Игрок "Спартака" Юлиус Гудачек и ЦСКА Сергей Андронов Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Игрок "Спартака" Юлиус Гудачек и ЦСКА Сергей Андронов
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. ЦСКА обыграл на своей площадке "Спартак" со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" в присутствии 2 453 зрителей.

У армейцев голы на счету Брендэна Лайпсика (15-я минута) и Сергея Андронова (59), который забросил в меньшинстве. В составе красно-белых отличился Илья Талалуев (23).

В третьем матче подряд соперник "Спартака" забросил победную шайбу в меньшинстве. В двух предыдущих встречах красно-белые уступили "Автомобилисту" (0:1) и "Йокериту" (1:3).

"Спартак" и ЦСКА провели четвертый матч в сезоне, до этого дважды в гостях победил ЦСКА (5:4, 3:2 ОТ), одна выездная победа в активе красно-белых (4:3 ОТ).

ЦСКА возглавляет таблицу Западной конференции с 73 очками в 47 матчах. Подопечные Олега Знарка имеют в активе 50 очков после 48 встреч и идут восьмыми.

Команда Игоря Никитина в следующем матче дома встретится с хабаровским "Амуром" 21 января. "Спартак" примет нижегородское "Торпедо" 25 января.

Регулярный чемпионат КХЛ-2020/21. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1ЦСКА472842238152-9673
2СКА4825124412143-10764
3Локомотив4723421413140-9863
4Динамо М4724403214143-11661
5Динамо Мн4713941218132-13255
6Йокерит4419321415128-10753
7Северсталь4717433119113-12752
8Спартак4816512420126-13850
9Витязь4717332121122-13149
10Сочи4810202628100-16232
11Динамо Р46422253197-16223
Регулярный чемпионат КХЛ-2020/21. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Ак Барс482825148156-10275
2Авангард4825205511141-11364
3Салават Юлаев4921441316149-12862
4Металлург4724041414126-11161
5Автомобилист4821323415127-11559
6Торпедо НН4919332418143-13956
7Трактор4723212118122-11155
8Барыс4515632316110-11853
9Сибирь4816223124115-12844
10Амур4713414025115-14040
11Нефтехимик4711220032104-17130
12Куньлунь4510012626105-15730
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