ЦСКА третий раз в сезоне КХЛ обыграл "Спартак"

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. ЦСКА обыграл на своей площадке "Спартак" со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" в присутствии 2 453 зрителей.
У армейцев голы на счету Брендэна Лайпсика (15-я минута) и Сергея Андронова (59), который забросил в меньшинстве. В составе красно-белых отличился Илья Талалуев (23).
В третьем матче подряд соперник "Спартака" забросил победную шайбу в меньшинстве. В двух предыдущих встречах красно-белые уступили "Автомобилисту" (0:1) и "Йокериту" (1:3).
"Спартак" и ЦСКА провели четвертый матч в сезоне, до этого дважды в гостях победил ЦСКА (5:4, 3:2 ОТ), одна выездная победа в активе красно-белых (4:3 ОТ).
ЦСКА возглавляет таблицу Западной конференции с 73 очками в 47 матчах. Подопечные Олега Знарка имеют в активе 50 очков после 48 встреч и идут восьмыми.
Команда Игоря Никитина в следующем матче дома встретится с хабаровским "Амуром" 21 января. "Спартак" примет нижегородское "Торпедо" 25 января.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|ЦСКА
|47
|28
|4
|2
|2
|3
|8
|152-96
|73
|2
|СКА
|48
|25
|1
|2
|4
|4
|12
|143-107
|64
|3
|Локомотив
|47
|23
|4
|2
|1
|4
|13
|140-98
|63
|4
|Динамо М
|47
|24
|4
|0
|3
|2
|14
|143-116
|61
|5
|Динамо Мн
|47
|13
|9
|4
|1
|2
|18
|132-132
|55
|6
|Йокерит
|44
|19
|3
|2
|1
|4
|15
|128-107
|53
|7
|Северсталь
|47
|17
|4
|3
|3
|1
|19
|113-127
|52
|8
|Спартак
|48
|16
|5
|1
|2
|4
|20
|126-138
|50
|9
|Витязь
|47
|17
|3
|3
|2
|1
|21
|122-131
|49
|10
|Сочи
|48
|10
|2
|0
|2
|6
|28
|100-162
|32
|11
|Динамо Р
|46
|4
|2
|2
|2
|5
|31
|97-162
|23
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Ак Барс
|48
|28
|2
|5
|1
|4
|8
|156-102
|75
|2
|Авангард
|48
|25
|2
|0
|5
|5
|11
|141-113
|64
|3
|Салават Юлаев
|49
|21
|4
|4
|1
|3
|16
|149-128
|62
|4
|Металлург
|47
|24
|0
|4
|1
|4
|14
|126-111
|61
|5
|Автомобилист
|48
|21
|3
|2
|3
|4
|15
|127-115
|59
|6
|Торпедо НН
|49
|19
|3
|3
|2
|4
|18
|143-139
|56
|7
|Трактор
|47
|23
|2
|1
|2
|1
|18
|122-111
|55
|8
|Барыс
|45
|15
|6
|3
|2
|3
|16
|110-118
|53
|9
|Сибирь
|48
|16
|2
|2
|3
|1
|24
|115-128
|44
|10
|Амур
|47
|13
|4
|1
|4
|0
|25
|115-140
|40
|11
|Нефтехимик
|47
|11
|2
|2
|0
|0
|32
|104-171
|30
|12
|Куньлунь
|45
|10
|0
|1
|2
|6
|26
|105-157
|30