UFC признал "треугольник" Нурмагомедова в бою с Гэтжи лучшим болевым приемом года

ТАСС, 20 января. Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) признал удушающий прием россиянина Хабиба Нурмагомедова в поединке с американцем Джастином Гэтжи лучшим болевым приемом в 2020 году. Об этом Нурмагомедов сообщил на своей странице в Twitter.

"Эта награда крайне важна для меня и моего наследия в спорте. Годы пройдут, но история останется. В моей карьере много моментов, которые запомнятся надолго", - написал Нурмагомедов.