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ММА

UFC признал "треугольник" Нурмагомедова в бою с Гэтжи лучшим болевым приемом года

В октябре 2020 года Нурмагомедов победил Гэтжи во втором раунде, после чего объявил о завершении карьеры
Хабиб Нурмагомедов AP Photo/John Locher
Описание
Хабиб Нурмагомедов
© AP Photo/John Locher

ТАСС, 20 января. Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) признал удушающий прием россиянина Хабиба Нурмагомедова в поединке с американцем Джастином Гэтжи лучшим болевым приемом в 2020 году. Об этом Нурмагомедов сообщил на своей странице в Twitter.

"Эта награда крайне важна для меня и моего наследия в спорте. Годы пройдут, но история останется. В моей карьере много моментов, которые запомнятся надолго", - написал Нурмагомедов.

' Youtube/UFC - Ultimate Fighting Championship'

В октябре 2020 года Нурмагомедов победил Гэтжи во втором раунде удушающим приемом, известным как "треугольник", и после боя объявил о завершении карьеры. Свое решение он объяснил обещанием маме. Нурмагомедов стал чемпионом UFC 7 апреля 2018 года, победив единогласным решением судей американца Эла Яквинту. Он трижды защищал титул - в поединках против Конора Макгрегора, Дастина Порье и Гэтжи.

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