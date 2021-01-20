Определились все участники основного раунда мужского чемпионата мира по гандболу

ТАСС, 20 января. Двадцать четыре сборные продолжат борьбу в основном раунде мужского чемпионата мира по гандболу, игры предварительного раунда завершились в четверг. Соревнования проходят в Египте.

По итогам предварительного раунда из группы А вышли сборные Венгрии, Германии и Уругвая, из группы В - Испании, Польши и Бразилии, из группы С - Хорватии, Катара и Японии, из группы D - Дании, Аргентины и Бахрейна, из группы Е - Франции, Норвегии и Швейцарии, из группы F - Португалии, Исландии и Алжира, из группы G - Швеции, Египта и Северной Македонии, из группы H - команда Федерации гандбола России, сборные Словении и Белоруссии. Занявшие четвертые места в своих группах команды Туниса, Анголы, ДР Конго, Австрии, Марокко, Чили и Южной Кореи сыграют в утешительном турнире. Сборная Кабо-Верде снялась по ходу турнира из-за вспышки коронавируса.

В группе I сыграют сборные Венгрии, Испании, Германии, Польши, Бразилии и Уругвая, в группе II - Дании, Хорватии, Катара, Аргентины, Японии и Бахрейна, в группе III - Португалии, Франции, Исландии, Норвегии, Швейцарии и Алжира, в группе IV - команда ФГР, сборные Швеции, Египта, Словении, Белоруссии и Северной Македонии.

В основном раунде команды разделены на четыре группы по шесть команд, из которых лучшие две выйдут в четвертьфинал. Сборные, игравшие на предварительном раунде между собой, в основном раунде играть не будут. Матчи основного раунда стартуют в среду. Россияне сыграют с командами Египта (20 января), Северной Македонии (22 января) и Швеции (24 января). В турнирной таблице на основном этапе учитываются очки, набранные в играх на предварительном этапе с командами, прошедшими дальше. Таким образом, на данный момент лидером группы IV являются шведы (4 очка), вторыми идут россияне (3 очка), за ними следуют египтяне (2), словенцы (2), белорусы (1) и северомакедонцы (0).

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены до 16 декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира вынуждены выступать без флага и гимна страны. Сборная на турнире называется "Команда Федерации гандбола России" (Russian Handball Federation Team). Вместо национального флага используется флаг ФГР (белое полотнище с логотипом ФГР без надписей), вместо национального гимна - гимн Международной федерации гандбола.

Чемпионат мира завершится 31 января.