СМИ: футболист "Спартака" Кокорин может перейти в "Фиорентину"

ТАСС, 20 января. Российский нападающий московского футбольного клуба "Спартак" Александр Кокорин может стать игроком итальянской "Фиорентины". Об этом сообщается на сайте журналиста Джанлуки ди Марцио.

По информации источника, Кокорин является приоритетным вариантом для итальянской команды. Также "Фиорентина" рассматривает возможность трансфера бразильца Фелипе Андерсона, который с 2013 по 2018 год выступал за итальянский "Лацио".

Кокорину 29 лет, он выступает за "Спартак" с августа 2020 года. В нынешнем сезоне он провел за красно-белых 8 матчей в рамках чемпионата России, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

"Фиорентина" после 18 матчей чемпионата Италии занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 18 очков.