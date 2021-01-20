Федерация хоккея Канады поддержала решение IIHF лишить Минск права проведения ЧМ

ОТТАВА, 20 января. /ТАСС/. Федерация хоккея Канады (Hockey Canada) поддерживает решение совета Международной федерации хоккея (IIHF) о лишении Минска права принять в 2021 году матчи чемпионата мира, который должен был состояться в Латвии и Белоруссии. Об этом во вторник ТАСС сообщил представитель Hockey Canada Доминик Сайян.

Минск лишился права на проведение чемпионата мира по хоккею 2021 года

В понедельник совет IIHF лишил Белоруссию права принять в 2021 году матчи чемпионата мира, который должен пройти с 21 мая по 6 июня. Решение было обусловлено вопросами безопасности, которые находятся "вне контроля" международной федерации.

"Федерация хоккея Канады в понедельник была проинформирована советом Международной федерации хоккея о своем решении перенести чемпионат мира 2021 года из Минска. Это решение было принято из-за вопросов безопасности, - сказал Сайян. - Федерация хоккея Канады полностью поддерживает это решение IIHF".

При этом Сайян подчеркнул, что канадская сторона пока не будет давать других комментариев по поводу этой ситуации, так как ожидает новой информации от IIHF.

Различные европейские общественные организации в последние месяцы призывали IIHF перенести турнир из белорусской столицы из-за напряженной политической ситуации в стране. В январе несколько крупных спонсоров заявили, что откажутся финансово поддерживать чемпионат мира, если он пройдет в Белоруссии.