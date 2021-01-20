"Виннипег" обыграл "Оттаву" в матче НХЛ. Зайцев и Дадонов отметились голевыми передачами

ТАСС, 20 января. "Виннипег" со счетом 4:3 в овертайме обыграл "Оттаву" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей голами отметились Адам Лаури (18-я минута), Кайл Коннор (36), Джош Моррисси (59), Николай Элерс (63). За "Оттаву" отличились Джош Норрис (5), Крис Тирни (11), Алекс Гальченюк (32).
Голевыми передачами в составе "Оттавы" отметились Евгений Дадонов, набравший свое первое очко в новом сезоне, и Никита Зайцев, в активе которого четыре результативных паса в трех играх. Их одноклубник Артем Анисимов не сумел отличиться.
В следующем матче команды 22 января вновь сыграют в Оттаве.