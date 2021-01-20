"Виннипег" обыграл "Оттаву" в матче НХЛ. Зайцев и Дадонов отметились голевыми передачами

Голевыми передачами в составе "Оттавы" отметились Евгений Дадонов, набравший свое первое очко в новом сезоне, и Никита Зайцев, в активе которого четыре результативных паса в трех играх. Их одноклубник Артем Анисимов не сумел отличиться.