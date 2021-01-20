Две передачи Панарина не помогли "Рейнджерс" обыграть "Нью-Джерси" в матче НХЛ

Голевые передачи в эпизодах с голами Крайдера и Зибанежада отдал нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин, который набрал четыре очка (2 гола + 2 передачи) в трех матчах нового сезона НХЛ. Его одноклубник Павел Бучневич отметился результативным пасом в моменте с шайбой Хитила и также набрал четыре очка (2+2) в трех играх. Вратарь команды Александр Георгиев отразил 16 бросков. Хоккеисты "Нью-Джерси" Никита Гусев и Дмитрий Куликов не отметились результативными действиями.

В других матчах игрового дня "Филадельфия" дома обыграла "Баффало" (3:0), защитник хозяев Иван Проворов провел на площадке 27 минут 2 секунды и закончил встречу с показателем полезности "+2". "Флорида" на своей площадке победила "Чикаго" (5:4 ОТ), вратарь команды Сергей Бобровский отразил 30 бросков и отбил буллит в исполнении Патрика Кейна. Защитник гостей Никита Задоров сыграл 24 минуты 36 секунд и завершил игру с показателем полезности "+1".