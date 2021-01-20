Первая шайба Малкина в новом сезоне НХЛ помогла "Питтсбургу" обыграть "Вашингтон"

За "Питтсбург" отличились Колтон Севьюр (17-я минута), Джейк Гюнцель (26), Тедди Блюгер (36), Евгений Малкин (38), Сидни Кросби (62). Блюгер отличился в меньшинстве при игре "3 на 5", голевую передачу ему отдал вратарь Кейси Десмит. В составе "Вашингтона" шайбы забросили Ларс Эллер (5-я минута), Том Уилсон (17, 20), Евгений Кузнецов (29).

ТАСС, 20 января. "Питтсбург" со счетом 5:4 в овертайме обыграл "Вашингтон" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Малкин и Кузнецов забили свои первые голы в новом сезоне НХЛ. Также голевую передачу в эпизоде с шайбой Уилсона на 17-й минуте записал на свой счет капитан "Вашингтона" Александр Овечкин, который в четырех матчах нового сезона набрал пять очков (1 гол + 4 передачи).

"Питтсбург" после четырех матчей регулярного чемпионата занимает пятую строчку в таблице Восточного дивизиона, набрав четыре очка. "Вашингтон" распологается на втором месте с шестью очками в четырех встречах.

В другом матче игрового дня "Детройт" дома переиграл "Коламбус" (5:4 ОТ). Нападающий хозев Владислав Наместников провел на площадке 17 минут 8 секунд и завершил встречу с показателем полезности "-1". Защитник гостей Владислав Гавриков сыграл 18 минут 47 секунд и не отметился результативными действиями, его одноклубник Михаил Григоренко провел на льду 12 минут 17 секунд и также не сумел отличиться.

В следующем матче "Питтсбург" 23 января сыграет дома против "Нью-Йорк Рейнджерс". "Вашингтон" в тот же день примет "Баффало".