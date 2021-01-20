Голкипер "Флориды" Бобровский рассказал о своем состоянии в первом матче после травмы

В ночь на среду "Флорида" обыграла "Чикаго" (5:4 ОТ), Бобровский отразил 30 бросков, в том числе буллит. Россиянин пропустил тренировочный лагерь "Флориды" и первый матч команды из-за повреждения.

"Конечно, четыре пропущенные шайбы - это не то, чего ты хочешь, но в тех обстоятельствах, в которых я оказался, думаю, чувствовал себя хорошо, - сказал голкипер. - Я допустил пару ошибок, так что мне пришлось их исправлять, но в целом я ощущал себя неплохо. Мои ноги были в порядке, я хорошо двигался".

Бобровский стал игроком "Флориды" в 2019 году. В прошедшем сезоне россиянин провел 50 матчей в НХЛ, отразил 90,0% бросков, коэффициент надежности - 3,23. Ранее Бобровский выступал за "Филадельфию" и "Коламбус", в составе которого дважды стал обладателем приза "Везина трофи" (2013, 2017), вручаемого лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата.