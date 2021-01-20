В Челябинске завершили строительство трассы для проведения этапа Кубка мира по сноуборду

ТАСС, 20 января. Организаторы этапа Кубка мира по сноуборду в Челябинской области завершили строительство трассы для проведения соревнований 6 и 7 февраля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства спорта региона.

"На сегодняшний день полотно трассы для проведения соревнований готово в полном объеме. Протяженность трассы для слалома-гиганта - 695 м, для слалома - 630 м. Ширина всей спортивной части составляет 55 м", - сказали в пресс-службе, уточнив, что глубина снега по всему склону - не менее 50 см.

Основная работа проведена в декабре - планировка полотна трассы, строительство стартовых площадок. В последние дни перед сдачей трассы производилась подготовка стартовых бугров. Процесс курировал технический консультант Международной федерации лыжного спорта (FIS), отметили в пресс-службе.

Этап Кубка мира по сноуборду пройдет на курорте "Банное" в Челябинской области 6 и 7 февраля в двух дисциплинах - параллельном слаломе и параллельном слалом-гиганте. Посетить мероприятие смогут около 2 тыс. человек.