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Фигурное катание

Капитаны команд турнира в Москве Загитова и Медведева не будут соревноваться на льду

Турнир пройдет 5-7 февраля
Евгения Медведева и Алина Загитова Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Евгения Медведева и Алина Загитова
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка Алина Загитова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева на командном турнире "Кубок Первого канала по фигурному катанию" в Москве будут исполнять роль только капитанов. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

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"Медведева и Загитова будут капитанами. По регламенту, они соревноваться не будут, но это не исключает их появления на льду. Они будут кататься в разных номерах", - сказал Коган.

Турнир пройдет 5-7 февраля, в соревнованиях примут участие две команды, которые будут определены при помощи жеребьевки. Командный турнир пройдет со зрителями в Москве во дворце спорта "Мегаспорт". Судейство будет осуществляться по действующей системе Международного союза конькобежцев (ISU). Призовой фонд составит 10 млн рублей.

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Фигурное катаниеМедведева, Евгения АрмановнаЗагитова, Алина Ильназовна
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