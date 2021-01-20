Капитаны команд турнира в Москве Загитова и Медведева не будут соревноваться на льду

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка Алина Загитова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева на командном турнире "Кубок Первого канала по фигурному катанию" в Москве будут исполнять роль только капитанов. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

"Медведева и Загитова будут капитанами. По регламенту, они соревноваться не будут, но это не исключает их появления на льду. Они будут кататься в разных номерах", - сказал Коган.

Турнир пройдет 5-7 февраля, в соревнованиях примут участие две команды, которые будут определены при помощи жеребьевки. Командный турнир пройдет со зрителями в Москве во дворце спорта "Мегаспорт". Судейство будет осуществляться по действующей системе Международного союза конькобежцев (ISU). Призовой фонд составит 10 млн рублей.