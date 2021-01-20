"Спартак" ведет переговоры с "Фиорентиной" о трансфере Кокорина

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Спартак" и итальянская "Фиорентина" находятся в стадии переговоров по поводу трансфера форварда красно-белых Александра Кокорина. Об этом ТАСС сообщил директор по связям с общественностью столичного клуба Антон Фетисов.

Кокорину 29 лет, он выступает за "Спартак" с августа 2020 года. В нынешнем сезоне он провел за красно-белых восемь матчей в чемпионате России, забил два гола и отдал одну результативную передачу. В составе "Зенита" Кокорин становился чемпионом России (сезон-2018/19), победителем Кубка России (2015/16) и Суперкубка России (2016). За сборную России форвард провел 48 матчей и забил 12 мячей.

"Фиорентина" после 18 матчей чемпионата Италии занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 18 очков.