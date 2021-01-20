Авербух: командный турнир позволит российским фигуристам сохранить соревновательный ритм

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Проведение командного Кубка Первого канала позволит российским фигуристам сохранить соревновательный ритм, что особенно важно в связи с отменой чемпионата Европы. Такое мнение ТАСС высказал российский хореограф, призер Олимпийских игр Илья Авербух.

Турнир пройдет 5-7 февраля. В соревнованиях примут участие две команды, которые будут определены с помощью жеребьевки, в роли капитанов выступят олимпийская чемпионка Алина Загитова и двукратная победительница чемпионатов мира Евгения Медведева. В числе участников - Алена Косторная, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Дмитрий Алиев, Александра Степанова и Иван Букин, Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

"Я считаю, что это очень хорошая идея. В связи с тем, что чемпионата Европы в этом году нет, этот турнир поддержит соревновательный ритм. Командный формат позволяет уйти от личного соревнования и при этом оставить соревновательный дух. Здорово, что такой турнир будет", - сказал Авербух.

Командный турнир пройдет со зрителями в Москве во дворце спорта "Мегаспорт". Призовой фонд составит 10 млн рублей. Судейство будет осуществляться по действующей системе Международного союза конькобежцев (ISU).