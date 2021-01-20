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Футбол в России

Госпитализированный с тяжелым поражением легких Малафеев рассказал о своем самочувствии

Бывший голкипер "Зенита" выразил уверенность, что справится с болезнью

ТАСС, 20 января. Бывший голкипер петербургского футбольного клуба "Зенит" Вячеслав Малафеев, госпитализированный с тяжелым поражением легких, чувствует себя хорошо. Об этом он написал в своем аккаунте в Instagram.

О госпитализации Малафеева стало известно во вторник.

"Я благодарю супругу и всех, кто поддерживает меня. Нахожусь под наблюдением врачей, в целом все хорошо, - написал Малафеев. - Не раз побеждали, уверен, что победим и сейчас. Еще раз спасибо вам за теплые слова, следите за здоровьем, берегите себя и близких".

Малафееву 41 год, он является воспитанником "Зенита". Он выступал за петербуржцев с 1997 по 2016 год, провел за клуб 442 матча. В составе сине-бело-голубых он стал четырехкратным чемпионом России, трехкратным обладателем кубка и суперкубка страны, победителем Кубка и Суперкубка УЕФА. В составе сборной России Малафеев стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.

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