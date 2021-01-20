Плющенко считает особенно важным проведение командного турнира за год до Игр в Пекине

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко отметил важность проведения командного Кубка Первого канала в Москве ровно за год до Олимпиады в Пекине, где сборной предстоит выступить в подобном формате. Об этом Плющенко заявил ТАСС.

Турнир пройдет 5-7 февраля. В соревнованиях примут участие две команды, которые будут определены с помощью жеребьевки, в роли капитанов выступят олимпийская чемпионка Алина Загитова и двукратная победительница чемпионатов мира Евгения Медведева. В числе участников - Алена Косторная, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Дмитрий Алиев, Александра Степанова и Иван Букин, Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

"Проведение командного турнира за год до Олимпиады в Пекине, где нашим спортсменам также предстоит соревноваться в командном формате - это замечательная и очень важная идея Федерации фигурного катания на коньках России, просто молодцы, - отметил Плющенко. - Командный турнир - особая история, в нем ты катаешься не для себя, а для всей команды. В Сочи мне пришлось первым выходить на выступление нашей команды, хорошо помню те эмоции".

"Тогда у нас была сильная сборная, мы справились. Сейчас наша команда так же сильна, - подчеркнул Плющенко. - И выбор капитанов достойный - Медведева и Загитова - наши легендарные девчонки, это здорово. Порадовало и включение в программу отдельного прыжкового турнира, это всегда очень интересно".

На командном турнире выступят две представительницы академии "Ангелы Плющенко" - Алена Косторная и Александра Трусова. "Готовимся, у всех хорошее настроение, очень ждем турнира - надо соревноваться, встречаться с публикой - у нас очень хорошие болельщики. Сейчас всем важно проверить свои силы перед чемпионатом мира - нужно прокататься, провериться, встряхнуться", - сказал Плющенко.

Командный турнир пройдет со зрителями в Москве во дворце спорта "Мегаспорт". Призовой фонд составит 10 млн рублей. Судейство будет осуществляться по действующей системе Международного союза конькобежцев (ISU).