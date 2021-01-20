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Летние олимпийские виды спорта

Польская федерация гимнастики восстановлена в правах после выплаты долгов

Польские гимнасты были лишены права выступать на чемпионате Европы 22 ноября 2020 года из-за больших долгов национальной федерации

ТАСС, 20 января. Польская федерация гимнастики выполнила финансовые обязательства и восстановлена в правах в Европейском гимнастическом союзе (European Gymnastics). Об этом сообщает пресс-служба союза.

"Исполнительный комитет European Gymnastics решил отменить приостановление деятельности Польской федерации гимнастики, поскольку они выполнили свои финансовые обязательства, - говорится в заявлении. - С сегодняшнего дня Польская федерация гимнастики может снова участвовать в наших мероприятиях, и их право голоса было восстановлено".

Польские гимнасты были лишены права выступать на чемпионате Европы 22 ноября 2020 года из-за больших долгов национальной федерации. По информации портала sport.pl, Польская федерация гимнастики одолжила у UEG около €170 тыс., чтобы провести в апреле 2019 года чемпионат Европы по спортивной гимнастике в Щецине, но не сумела выплатить сумму в срок.

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