Польская федерация гимнастики восстановлена в правах после выплаты долгов

ТАСС, 20 января. Польская федерация гимнастики выполнила финансовые обязательства и восстановлена в правах в Европейском гимнастическом союзе (European Gymnastics). Об этом сообщает пресс-служба союза.

"Исполнительный комитет European Gymnastics решил отменить приостановление деятельности Польской федерации гимнастики, поскольку они выполнили свои финансовые обязательства, - говорится в заявлении. - С сегодняшнего дня Польская федерация гимнастики может снова участвовать в наших мероприятиях, и их право голоса было восстановлено".

Польские гимнасты были лишены права выступать на чемпионате Европы 22 ноября 2020 года из-за больших долгов национальной федерации. По информации портала sport.pl, Польская федерация гимнастики одолжила у UEG около €170 тыс., чтобы провести в апреле 2019 года чемпионат Европы по спортивной гимнастике в Щецине, но не сумела выплатить сумму в срок.