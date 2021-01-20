Тарасова считает правильным решение назначить Загитову и Медведеву капитанами команд

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поддержала назначение Евгении Медведевой и Алины Загитовой капитанами команд на "Кубке Первого канала по фигурному катанию" в Москве. Об этом она рассказала ТАСС.

Стал известен состав участников командного турнира по фигурному катанию в Москве

В соревнованиях примут участие две команды, которые будут определены с помощью жеребьевки, в роли капитанов выступят олимпийская чемпионка Загитова и двукратная победительница чемпионатов мира Медведева.

"Женя Медведева и Алина Загитова станут капитанами команд, и это очень хорошо, - сказала Тарасова. - Правильно и красиво. Потому что катаются они или нет, но они в команде".

Командный турнир пройдет 5-7 февраля со зрителями в Москве во дворце спорта "Мегаспорт". Судейство будет осуществляться по действующей системе Международного союза конькобежцев (ISU).