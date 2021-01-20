Премьер Латвии ожидает от IIHF финансовой помощи, если ЧМ-2021 пройдет только в Риге

Совет IIHF 18 января объявил о переносе матчей чемпионата мира из Минска, где должен был пройти финал турнира. Решение было обусловлено вопросами безопасности, которые находятся "вне контроля" международной федерации. Место проведения турнира будет определено позднее. Рассматриваются три варианта: только в Латвии, в Латвии и Дании, в Латвии и Словакии.

РИГА, 20 января. /ТАСС/. Международная федерация хоккея (IIHF) должна будет пойти навстречу в вопросах финансирования, если проведение чемпионата мира этом году будет полностью доверено Риге. Об этом в среду заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в эфире местного телеканала ТВ3 .

Глава правительства не стал называть сумму дополнительных расходов для Латвии, если турнир полностью пройдет в Риге. "Я еще не видел ни одного расчета, во сколько это могло бы обойтись. Нужно обсудить с IIHF, кто какие расходы покроет, если решение будет приниматься в таком направлении", - сказал он.

По его словам, Латвия готова провести чемпионат мира в том объеме, в каком планировалось ранее, и финансирования в бюджете страны для этого достаточно. Если же IIHF предложит провести все матчи турнира в Риге, решающим будет вопрос, насколько велики будут дополнительные расходы и кто их понесет. "Если необходимы дополнительные средства, вопрос в том, кто за все это заплатит. Было бы логично, если бы IIHF пошла навстречу, поскольку в конце концов это ее чемпионат, а мы в этом случае фактически им помогаем", - отметил Кариньш.

Проведение чемпионата мира было запланировано с 21 мая по 6 июня в Минске и Риге, но позднее различные европейские общественные организации стали призывать IIHF перенести турнир из Минска из-за напряженной политической ситуации в Белоруссии. В январе несколько крупных спонсоров заявили, что откажутся финансировать чемпионат мира, если он пройдет в Минске. Власти Латвии ранее также заявили, что отказываются проводить первенство совместно с Минском из-за политических протестов в Белоруссии.